Де найбільші оборонні витрати

В Росії офіційні оборонні витрати склали 145,9 мільярда доларів, що становить 6,7% ВВП. А з урахуванням купівельної спроможності – 462 мільярди доларів, передає 24 Канал з посиланням на IISS.

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Якщо ж зважати не на відсоток зростання, а на загальні оборонні витрати, то лідером залишаються США з витратами 968 мільярдів доларів у 2024 році.

Оборонні витрати Європи теж продовжують зростати, і якщо нинішні тенденції збережуться, частка ВВП, спрямована на оборону, досягне 3% упродовж п’яти років. Прогнозоване Дональдом Трампом збільшення цього показника до 5% малоймовірне до 2035 року.

Зауважте! Розрахунок у відсотках від ВВП не завжди відображає реальні вкладення в оборону, адже деякі країни НАТО штучно завищують показники, включаючи до них пенсії військовим або використовуючи позабюджетні механізми для фінансування закупівель.

Оборонні витрати України та світові тенденції

У глобальному рейтингу оборонних витрат Україна майже не фігурує, окрім згадки про найвищий у світі показник витрат на оборону від ВВП – 22% за проєктом бюджету-2024.

Однак ця цифра не враховує масштабну військову допомогу. Тим часом Китай збільшив оборонні витрати на 7,4%, а країни Близького Сходу та Північної Африки – на 10%.

Цікаво! Лідером у цьому регіоні став Алжир (8,2% ВВП), за ним – Саудівська Аравія (6,5%) та Ізраїль (6,4%).