Хто може отримати статус члена сім’ї загиблого
Оформлення статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця забезпечує юридичний захист прав родин загиблих та відкриває доступ до державної підтримки, передає 24 Канал з посиланням на Дію.
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Хто може отримати статус члена сім’ї загиблого військовослужбовця:
- Родини осіб, які добровільно брали участь або сприяли АТО, заходам із безпеки та оборони України.
- Сім’ї добровольців, чиї формування згодом увійшли до складу військових або правоохоронних органів.
- Родини бійців добровольчих формувань, не включених до офіційних структур.
- Сім’ї військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, добровольців тероборони, бійців ЗСУ, Нацгвардії та інших силових структур.
- Родини працівників, залучених до АТО, заходів із безпеки та боротьби зі збройною агресією Росії.
- Сім’ї загиблих або зниклих безвісти осіб, а також тих, хто помер від поранень чи хвороб, отриманих під час захисту України.
Крім того, цей статус можуть отримати родини осіб, які загинули (або зникли безвісти) чи померли внаслідок:
- поранень, контузій, каліцтва чи захворювань, отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, перебуваючи в районах і у період її проведення;
- забезпечення заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії у Донецькій і Луганській областях;
- участі в операціях, необхідних для захисту обороноздатності України, безпеки населення та державних інтересів у зв’язку з військовою агресією Росії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення таких заходів і у відповідний період.
Хто належить до членів сім'ї загиблого
До членів сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця належать:
- Утриманці загиблого (зниклого безвісти), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;
- Батьки загиблого або померлого;
- Один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, чи отримує він пенсію;
- Діти, які не мають (і не мали) власної сім’ї;
- Діти з інвалідністю, які набули інвалідність до досягнення повноліття, навіть якщо мають власну сім’ю;
- Діти, які втратили обох батьків, якщо вони загинули або зникли безвісти.
Куди звертатися для отримання статусу
Щоб отримати статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, необхідно подати заяву з відповідними документами до:
- підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації (у тому числі районної у м. Києві);
- виконавчого органу міської чи районної у місті ради.
Необхідні документи для надання статусу
- Свідоцтво про смерть (копія) або офіційне повідомлення про загибель;
- Копія договору про волонтерську діяльність (якщо стосується);
- Свідчення командира військової частини або керівника добровольчого формування (із печаткою);
- Довідка або витяг з наказу керівника Антитерористичного центру при СБУ або Генерального штабу ЗСУ;
- Висновок судово-медичної експертизи;
- Рішення суду про встановлення факту добровільної участі в АТО чи заходах із забезпечення національної безпеки;
- Документи про участь в АТО (витяги з наказів, розпоряджень, службових розслідувань);
- Клопотання керівника добровольчого формування щодо надання статусу;
- Постанова військово-лікарської комісії відповідного військового формування;
- Копія контракту добровольця територіальної оборони;
- Довідка від командира військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ або добровольчого формування територіальної громади;
- Довідка Міністерства у справах ветеранів України (Мінветеранів).
Зауважте! У разі потреби орган соціального захисту може запросити додаткові документи для підтвердження обставин загибелі або смерті.