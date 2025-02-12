Кто может получить статус члена семьи погибшего
Оформление статуса члена семьи погибшего военнослужащего обеспечивает юридическую защиту прав семей погибших и открывает доступ к государственной поддержке, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Кто может получить статус члена семьи погибшего военнослужащего:
- Семьи лиц, которые добровольно участвовали или способствовали АТО, мероприятиям по безопасности и обороне Украины.
- Семьи добровольцев, чьи формирования впоследствии вошли в состав военных или правоохранительных органов.
- Семьи бойцов добровольческих формирований, не включенных в официальные структуры.
- Семьи военнослужащих, резервистов, военнообязанных, добровольцев теробороны, бойцов ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур.
- Семьи работников, привлеченных к АТО, мероприятий по безопасности и борьбе с вооруженной агрессией России.
- Семьи погибших или пропавших без вести лиц, а также тех, кто умер от ранений или болезней, полученных во время защиты Украины.
Кроме того, этот статус могут получить семьи лиц, погибших (или пропавших без вести) или умерших в результате:
- ранений, контузий, увечья или заболеваний, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, находясь в районах и в период ее проведения;
- обеспечение мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях;
- участия в операциях, необходимых для защиты обороноспособности Украины, безопасности населения и государственных интересов в связи с военной агрессией России, находясь непосредственно в районах проведения таких мероприятий и в соответствующий период.
Кто относится к членам семьи погибшего
К членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего относятся:
- Иждивенцы погибшего (пропавшего без вести), которым в связи с этим выплачивается пенсия;
- Родители погибшего или умершего;
- Один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, получает ли он пенсию;
- Дети, которые не имеют (и не имели) собственной семьи;
- Дети с инвалидностью, которые приобрели инвалидность до достижения совершеннолетия, даже если имеют собственную семью;
- Дети, которые потеряли обоих родителей, если они погибли или пропали без вести.
Куда обращаться для получения статуса
Чтобы получить статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, необходимо подать заявление с соответствующими документами в:
- подразделение по вопросам социальной защиты населения районной госадминистрации (в том числе районной в г. Киеве);
- исполнительный орган городского или районного в городе совета.
Необходимые документы для предоставления статуса
- Свидетельство о смерти (копия) или официальное сообщение о гибели;
- Копия договора о волонтерской деятельности (если касается);
- Свидетельство командира воинской части или руководителя добровольческого формирования (с печатью);
- Справка или выписка из приказа руководителя Антитеррористического центра при СБУ или Генерального штаба ВСУ;
- Заключение судебно-медицинской экспертизы;
- Решение суда об установлении факта добровольного участия в АТО или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности;
- Документы об участии в АТО (выписки из приказов, распоряжений, служебных расследований);
- Ходатайство руководителя добровольческого формирования о предоставлении статуса;
- Постановление военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования;
- Копия контракта добровольца территориальной обороны;
- Справка от командира от командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ или добровольческого формирования территориальной общины;
- Справка Министерства по делам ветеранов Украины (Минветеранов).
Обратите внимание! В случае необходимости орган социальной защиты может запросить дополнительные документы для подтверждения обстоятельств гибели или смерти.