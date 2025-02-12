Кто может получить статус члена семьи погибшего

Оформление статуса члена семьи погибшего военнослужащего обеспечивает юридическую защиту прав семей погибших и открывает доступ к государственной поддержке, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Читайте также "Мы говорим о конкретных деньгах": Зеленский ответил зачем Украина должна предоставлять ископаемые США

Кто может получить статус члена семьи погибшего военнослужащего:

Семьи лиц, которые добровольно участвовали или способствовали АТО, мероприятиям по безопасности и обороне Украины.

Семьи добровольцев, чьи формирования впоследствии вошли в состав военных или правоохранительных органов.

Семьи бойцов добровольческих формирований, не включенных в официальные структуры.

Семьи военнослужащих, резервистов, военнообязанных, добровольцев теробороны, бойцов ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур.

Семьи работников, привлеченных к АТО, мероприятий по безопасности и борьбе с вооруженной агрессией России.

Семьи погибших или пропавших без вести лиц, а также тех, кто умер от ранений или болезней, полученных во время защиты Украины.

Кроме того, этот статус могут получить семьи лиц, погибших (или пропавших без вести) или умерших в результате:

ранений, контузий, увечья или заболеваний, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, находясь в районах и в период ее проведения;

обеспечение мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях;

участия в операциях, необходимых для защиты обороноспособности Украины, безопасности населения и государственных интересов в связи с военной агрессией России, находясь непосредственно в районах проведения таких мероприятий и в соответствующий период.

Кто относится к членам семьи погибшего

К членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего относятся:

Иждивенцы погибшего (пропавшего без вести), которым в связи с этим выплачивается пенсия;

Родители погибшего или умершего;

Один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, получает ли он пенсию;

Дети, которые не имеют (и не имели) собственной семьи;

Дети с инвалидностью, которые приобрели инвалидность до достижения совершеннолетия, даже если имеют собственную семью;

Дети, которые потеряли обоих родителей, если они погибли или пропали без вести.

Куда обращаться для получения статуса

Чтобы получить статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, необходимо подать заявление с соответствующими документами в:

подразделение по вопросам социальной защиты населения районной госадминистрации (в том числе районной в г. Киеве);

исполнительный орган городского или районного в городе совета.

Необходимые документы для предоставления статуса

Свидетельство о смерти (копия) или официальное сообщение о гибели; Копия договора о волонтерской деятельности (если касается); Свидетельство командира воинской части или руководителя добровольческого формирования (с печатью); Справка или выписка из приказа руководителя Антитеррористического центра при СБУ или Генерального штаба ВСУ; Заключение судебно-медицинской экспертизы; Решение суда об установлении факта добровольного участия в АТО или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности; Документы об участии в АТО (выписки из приказов, распоряжений, служебных расследований); Ходатайство руководителя добровольческого формирования о предоставлении статуса; Постановление военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования; Копия контракта добровольца территориальной обороны; Справка от командира от командира воинской части Сил территориальной обороны ВСУ или добровольческого формирования территориальной общины; Справка Министерства по делам ветеранов Украины (Минветеранов).

Обратите внимание! В случае необходимости орган социальной защиты может запросить дополнительные документы для подтверждения обстоятельств гибели или смерти.