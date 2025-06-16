Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала рассказал, что противник постоянно осуществляет штурмовые атаки, в частности – на мотоциклах. На одном мотоцикле едут двое военных, и таких мотоциклов может быть от четырех до восьми.

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Как мотокциклы используют на фронте

Россияне пытаются продвигаться вперед.

Противник начал использовать химическое оружие – с коптеров сбрасывают различные химические гранаты, которыми пытаются поразить наших военных. Пока это не дает результатов, но, как всегда, Россия грубо нарушает все международные конвенции, пытаясь нанести максимальный вред украинским защитникам,

– сказал Андрей Отченаш.

Он добавил, что Силы обороны Украины уже давно используют мотоциклы именно для логистики и оперативной эвакуации, ведь это ускоряет работу и одновременно позволяет сохранить жизнь военным.

"То есть россияне, вероятно, переняли эту практику от нас. Но они используют мотоциклетные подразделения прежде всего для штурмовых действий. И это действительно опасно – такая тактика показывает определенную эффективность", – отметил Отченаш.

По его словам, поразить 10 – 20 мотоциклов, на которых передвигаются 20 – 40 российских военных, значительно сложнее, чем уничтожить 4 – 5 единиц бронетехники. Ведь техника – это большая цель, по которой легче работать FPV-дронами или артиллерией. А вот мотоциклы требуют больших усилий – и дронов, и снарядов, потому что они движутся рассредоточено и одновременно штурмуют.

"Сейчас мы наблюдаем, что главная цель таких штурмов – это условная молниеносная атака. Они пытаются быстро прорваться за первую линию обороны и закрепиться там. С одной стороны, это для них риск, потому что они фактически заходят в ловушку – создают внутреннее кольцо. Если повезет – удержат позиции. С другой – вся эта тактика построена только на удаче", – сказал Андрей Отченаш.

Он подчеркнул, что россияне не учитывают потери личного состава или техники. Для командования важна не защита жизни солдата, а только результат на карте.

Как дроны помогают спасать жизни

Офицер также сообщил, что в бригаде "Рубеж" открыт сбор на тяжелые ударные дроны "Баба Яга". По его словам, в экипаж такого дрона входят четверо военных, которые полностью отвечают за подготовку и управление беспилотным авиационным комплексом. Благодаря ему бойцы эффективно уничтожают вражеские силы.

"Однажды мы зафиксировали подготовку к штурму. Мы увидели, куда заходят российские военные, и после нескольких сбросов с большого дрона было уничтожено около 25 солдат противника. Для понимания: четверо наших бойцов, которые управляют этим дроном, ликвидировали 25 врагов только за одну ночь", – сказал Андрей Отченаш.

Он отметил, что во время той атаки ни один пехотинец, который находился на передовой, не погиб - ведь штурм был сорван.