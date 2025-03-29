Россияне сейчас активно используют мотоциклы, квадроциклы, багги и другой транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Россияне пересаживаются на мотоциклы

Наблюдается тенденция усиления роли легкой техники... На одном из наших направлений была атака с применением 40 мотоциклов,

– отметил Трегубов.

По его словам, россияне активно задействуют мотоциклы, квадроциклы и багги для быстрого передвижения личного состава. Такая тактика позволяет им быстрее приближаться к украинским позициям и частично избегать ударов дронов.

"Сам переход к активному использованию мототехники – это странно, раньше такого не было. Именно за зиму мы начали это наблюдать. Также нововведением за зиму можно назвать использование антидронових сеток. Мы тоже их используем, но пока в ограниченном количестве", – добавил Трегубов.

Кроме того, среди новых трендов на поле боя – активное использование дронов, подключенных через оптоволоконную связь, что позволяет уменьшить их уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.