Росіяни зараз активно використовують мотоцикли, квадроцикли, багі та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад. Про це повыдомляэ 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Росіяни пересідають на мотоцикли

Спостерігається тенденція посилення ролі легкої техніки... На одному з наших напрямків була атака з застосуванням 40 мотоциклів,

– зазначив Трегубов.

За його словами, росіяни активно задіюють мотоцикли, квадроцикли та багі для швидкого пересування особового складу. Така тактика дозволяє їм швидше наближатися до українських позицій і частково уникати ударів дронів.

"Сам перехід до активного використання мототехніки – це дивно, раніше такого не було. Саме за зиму ми почали це спостерігати. Також нововведенням за зиму можна назвати використання антидронових сіток. Ми теж їх використовуємо, але поки в обмеженій кількості", – додав Трегубов.

Крім того, серед нових трендів на полі бою – активне використання дронів, підключених через оптоволоконний зв’язок, що дає змогу зменшити їхню вразливість до засобів радіоелектронної боротьби.