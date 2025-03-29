Він називає ці кроки "немовірним прогресом" у досягненні миру в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Джей Ді Венса 28 березня.

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Венс заявляє про прогрес у переговорах з Росією

На думку віцепризидента США Джей Ді Венса, перемир'я "ми всі, очевидно, маємо припинення вогню в енергетичній інфраструктурі". Водночас угоди щодо безпеки судноплавства у Чорному морі "майже досягнуто". Усе це він називає "неймовірним прогресом" у мирному врегулюванні.

З огляду на ці угоди Венс вірить в реальність мирного врегулювання.

"Я думаю, що якщо ви подивитеся на те, про що ми говорили – ми всі, очевидно, маємо припинення вогню в енергетичній інфраструктурі. У нас є угода про припинення вогню в торговельному секторі Чорного моря, яке, як мені здається, майже досягнуто. І як тільки ми досягнемо цього, ми будемо працювати над наступним етапом припинення вогню", – зазначив він.