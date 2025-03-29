Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Венса на американській авіабазі "Пітуффік" у Гренландії 28 березня.

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Чи діє "енергетичне перемир'я"

Джей Ді Венс переконаний, що вже вдалося досягти "неймовірного прогресу", і саме тому є можливість "реального мирного врегулювання".

Ми, очевидно, маємо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. У нас є комерційне припинення вогню в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто,

– заявив віцепрезидент США.

Венс додав, що після перемир'я на воді почнуть розглядати подальші кроки у припиненні вогню.

Нагадаємо, 28 березня Дмитро Пєсков заявив, що Москва не буде дотримуватися енергетичного перемир'я, через те, що його нібито не дотримується Київ.

У відповідь на це в Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних об'єктах. У відомстві підкреслили, що наразі фіксують порушення домовленостей з боку самих росіян: тільки за минулу добу ворог ударив по енергооб'єктах у Херсоні та на Полтавщині.