Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий експерт Віталій Кононученко, зазначивши, що ворог активно штурмує Запорізький напрямок, пробує рухатись на Луганщині та Харківщині. Він також підкреслив, що Силам оборони вдалось дещо стабілізувати Покровський напрямок лише через те, що Україна вклала туди неймовірну кількість військових ресурсів.

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Ситуація на полі бою

Віталій Кононученко зауважив, що не випадково поблизу Покровська окупанти зменшили активність наступальних дій. ЗСУ направили всі можливі засоби на те, щоб стримати ворога на цьому напрямку.

Тому ніяких ознак, що противник буде зупинятися, немає. Варто подивитись на атаки "Шахедів", які масштаби вони набрали, атакуючи Дніпро, Запоріжжя та Херсон. Думка про те, що росіяни збираються зупинятись – це фікція,

– сказав військовий експерт.

На його думку, навіть у США розуміють наміри Кремля, хоч і мовчать про це.

Що відбувається на Донецькому напрямку: карта

Окупація українських областей

За словами Кононученка, росіяни, однозначно, планують окупувати всі області України, які Путін вніс до власної конституції. Вони просуваються поблизу Запоріжжя, штурмуючи території та накопичуючи свої сили там.

Кілька місяців тому окупанти пробували переправлятися на човнах у Херсон та намагалися штурмувати місто, закидаючи його купою КАБів та обстрілюючи артилерією,

– підкреслив він.

Ворог напряму показує, що прагне воювати далі, поки не досягне своєї мети.

Єдиний спосіб, як зупинити просування росіян – дати потужну відсіч, як це й намагаються робити наші захисники.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року російські війська зазнали важких втрат під час невдалих штурмів правобережної Херсонщини – цілі взводи тонули у Дніпрі. Попри це, командування продовжує відправляти солдатів у безперспективні атаки, що ще більше підриває їхній моральний стан. Все більше російських військових намагаються уникнути участі в цих операціях, звертаючись до координаторів руху "Атеш".