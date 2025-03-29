Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный эксперт Виталий Кононученко, отметив, что враг активно штурмует Запорожское направление, пробует двигаться на Луганщине и Харьковщине. Он также подчеркнул, что Силам обороны удалось несколько стабилизировать Покровское направление только потому, что Украина вложила туда невероятное количество военных ресурсов.

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Ситуация на поле боя

Виталий Кононученко отметил, что не случайно вблизи Покровска оккупанты уменьшили активность наступательных действий. ВСУ направили все возможные средства на то, чтобы сдержать врага на этом направлении.

Поэтому никаких признаков, что противник будет останавливаться, нет. Стоит посмотреть на атаки "Шахедов", какие масштабы они набрали, атакуя Днепр, Запорожье и Херсон. Мысль о том, что россияне собираются останавливаться – это фикция,

– сказал военный эксперт.

По его мнению, даже в США понимают намерения Кремля, хоть и молчат об этом.

Что происходит на Донецком направлении: карта

Оккупация украинских областей

По словам Кононученко, россияне, однозначно, планируют оккупировать все области Украины, которые Путин внес в собственную конституцию. Они продвигаются вблизи Запорожья, штурмуя территории и накапливая свои силы там.

Несколько месяцев назад оккупанты пробовали переправляться на лодках в Херсон и пытались штурмовать город, забрасывая его кучей КАБов и обстреливая артиллерией,

– подчеркнул он.

Враг напрямую показывает, что стремится воевать дальше, пока не достигнет своей цели.

Единственный способ, как остановить продвижение россиян – дать мощный отпор, как это и пытаются делать наши защитники.

Напомним, в конце 2024 года российские войска понесли тяжелые потери во время неудачных штурмов правобережной Херсонщины – целые взводы тонули в Днепре. Несмотря на это, командование продолжает отправлять солдат в бесперспективные атаки, что еще больше подрывает их моральное состояние. Все больше российских военных пытаются избежать участия в этих операциях, обращаясь к координаторам движения "Атеш".