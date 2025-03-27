Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Продолжается атака вражеских БПЛА:
- БПЛА курсом на Кременчуг.
- БПЛА в районе Днепра.
- БПЛА из Сумской области курсом в Черниговскую.
- БПЛА в районе Полтавы.
В Днепре слышали взрыв.
Где сейчас фиксируют вражеские дроны: смотрите на карте
Воздушные силы пишут о движении "Шахедов":
- БПЛА – с Сумщины на Полтавщину.
- БПЛА на севере Харьковщины – курсом на запад.
- БПЛА на севере Днепропетровщины – курсом на Кировоградщину.
- Вражеские БПЛА на юге Днепропетровщины – направляются на северо-запад.
- "Шахеды" на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Херсонская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Вражеские БПЛА из Белгородской области, России – курсом на Харьков.
Воздушные силы пишут о движении "Шахедов":
- "Шахеды" на границе Днепропетровской и Харьковской областей – направляются на северо-запад.
- Группа "Шахедов" севернее Запорожья – курсом на Днепропетровщину.
- "Шахеды" на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину.
"Шахеды" на севере Запорожской области – курсом на Днепропетровщину.
Днепропетровская и Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА.