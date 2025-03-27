Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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19:58, 27 марта Продолжается атака вражеских БПЛА: БПЛА курсом на Кременчуг.

БПЛА в районе Днепра.

БПЛА из Сумской области курсом в Черниговскую.

БПЛА в районе Полтавы.

19:51, 27 марта В Днепре слышали взрыв.

19:48, 27 марта Где сейчас фиксируют вражеские дроны: смотрите на карте

19:36, 27 марта Воздушные силы пишут о движении "Шахедов": БПЛА – с Сумщины на Полтавщину.

БПЛА на севере Харьковщины – курсом на запад.

БПЛА на севере Днепропетровщины – курсом на Кировоградщину.

19:28, 27 марта Вражеские БПЛА на юге Днепропетровщины – направляются на северо-запад.

"Шахеды" на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину

19:12, 27 марта Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

19:02, 27 марта Херсонская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

19:00, 27 марта Вражеские БПЛА из Белгородской области, России – курсом на Харьков.

18:58, 27 марта Воздушные силы пишут о движении "Шахедов": "Шахеды" на границе Днепропетровской и Харьковской областей – направляются на северо-запад.

Группа "Шахедов" севернее Запорожья – курсом на Днепропетровщину.

"Шахеды" на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину.

18:33, 27 марта "Шахеды" на севере Запорожской области – курсом на Днепропетровщину.