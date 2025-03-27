Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росія атакувала Україну балістичною ракетою і 86 дронами: скільки збила ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

19:58, 27 березня Триває атака ворожих БпЛА: БпЛА курсом на Кременчук.

БпЛА в районі Дніпра.

БпЛА з Сумської області курсом в Чернігівську.

БпЛА в районі Полтави.

19:51, 27 березня У Дніпрі чули вибух.

19:48, 27 березня Де зараз фіксують ворожі дрони: дивіться на карті

19:36, 27 березня Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів": БпЛА – з Сумщини на Полтавщину.

БпЛА на півночі Харківщини – курсом на захід.

БпЛА на півночі Дніпропетровщини – курсом на Кіровоградщину.

19:28, 27 березня Ворожі БпЛА на півдні Дніпропетровщини – прямують на північний захід.

"Шахеди" на півночі Харківщини – курсом на Полтавщину

19:12, 27 березня Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:02, 27 березня Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:00, 27 березня Ворожі БпЛА з Бєлгородської області, Росії – курсом на Харків.

18:58, 27 березня Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів": "Шахеди" на межі Дніпропетровської та Харківської областей – прямують на північний захід.

Група "Шахедів" північніше Запоріжжя – курсом на Дніпропетровщину.

"Шахеди" на півночі Харківщини – курсом на Полтавщину.

18:33, 27 березня "Шахеди" на півночі Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину.