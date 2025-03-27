Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Росія атакувала Україну балістичною ракетою і 86 дронами: скільки збила ППО
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Триває атака ворожих БпЛА:
- БпЛА курсом на Кременчук.
- БпЛА в районі Дніпра.
- БпЛА з Сумської області курсом в Чернігівську.
- БпЛА в районі Полтави.
У Дніпрі чули вибух.
Де зараз фіксують ворожі дрони: дивіться на карті
Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів":
- БпЛА – з Сумщини на Полтавщину.
- БпЛА на півночі Харківщини – курсом на захід.
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини – курсом на Кіровоградщину.
- Ворожі БпЛА на півдні Дніпропетровщини – прямують на північний захід.
- "Шахеди" на півночі Харківщини – курсом на Полтавщину
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі БпЛА з Бєлгородської області, Росії – курсом на Харків.
Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів":
- "Шахеди" на межі Дніпропетровської та Харківської областей – прямують на північний захід.
- Група "Шахедів" північніше Запоріжжя – курсом на Дніпропетровщину.
- "Шахеди" на півночі Харківщини – курсом на Полтавщину.
"Шахеди" на півночі Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину.
Дніпропетровщина та Запоріжжя – загроза застосування ударних БпЛА.