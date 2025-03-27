Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росія атакувала Україну балістичною ракетою і 86 дронами: скільки збила ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

19:58, 27 березня

Триває атака ворожих БпЛА:

  • БпЛА курсом на Кременчук.
  • БпЛА в районі Дніпра.
  • БпЛА з Сумської області курсом в Чернігівську.
  • БпЛА в районі Полтави.
19:51, 27 березня

У Дніпрі чули вибух.

19:48, 27 березня

Де зараз фіксують ворожі дрони: дивіться на карті

19:36, 27 березня

Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів":

  • БпЛА – з Сумщини на Полтавщину.
  • БпЛА на півночі Харківщини – курсом на захід.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини – курсом на Кіровоградщину.
19:28, 27 березня

  • Ворожі БпЛА на півдні Дніпропетровщини – прямують на північний захід.
  • "Шахеди" на півночі Харківщини – курсом на Полтавщину
19:12, 27 березня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:02, 27 березня

Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:00, 27 березня

Ворожі БпЛА з Бєлгородської області, Росії – курсом на Харків.

18:58, 27 березня

Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів":

  • "Шахеди" на межі Дніпропетровської та Харківської областей – прямують на північний захід.
  • Група "Шахедів" північніше Запоріжжя – курсом на Дніпропетровщину.
  • "Шахеди" на півночі Харківщини – курсом на Полтавщину.
18:33, 27 березня

"Шахеди" на півночі Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину.

18:11, 27 березня

Дніпропетровщина та Запоріжжя – загроза застосування ударних БпЛА.