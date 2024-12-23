Потери россиян и некомпетентность их командиров поражает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

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Как россияне пытаются штурмовать правый берег Херсонщины

Агенты движения "АТЕШ" сообщают о критической ситуации в подразделениях оккупантов на левобережье Херсонской области, в частности в 70-й мотострелковой дивизии, которая понесла серьезные потери.

Недавний штурм правобережья завершился катастрофой: целые взводы были уничтожены, что сильно повлияло на моральное состояние российских военных. Несмотря на это, командование продолжает отправлять подчиненных на заведомо провальные операции, пытаясь найти более удобные места для будущих десантов, своеобразная разведка боем.

Некомпетентность командиров и их бессмысленные решения заставляют многих российских солдат искать способы избежать участия в смертельных штурмах. Фиксируется рост количества обращений к координаторам "АТЕШ" от российских военнослужащих, которые больше не желают умирать в мясных штурмах.