Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, добавив, что за последние несколько недель Россия значительно усилила штурмовые действия на всех направлениях. Оккупанты применяют все имеющиеся средства.

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Как штурмует враг

Россияне значительно усилили пехотные штурмы наших позиций. Раньше они начинали небольшими группами с тактикой накопления по два – три человека, потом перешли на десятки, которые разбивают на пятерки. Так пытаются подойти к нашим позиции под прикрытием БПЛА подразделений.

Сейчас оккупанты выполняют штурмовые действия в количестве подразделений взводов, ротами, то есть это очень большое количество личного состава. Происходит это все под прикрытием БПЛА подразделений, которые чрезвычайно сильно донимают,

– сказал Владимир Черняк.

Именно поэтому наши военные собирают на средства РЭБ, которые являются единственным препятствием тому, чтобы в блиндажи не прилетало по 20 – 30 дронов за один раз. Еще одной особенностью направления, на котором воюет бригада "Рубеж", является то, что противник пытается минимально применять бронетехнику. Хотя в зоне ответственности смежных подразделений ее активно привлекают.

Сейчас бронетехника является усилением пехоты при штурме, но для нас это приоритетная цель. Мы стараемся всеми силами и средствами ее уничтожать. Некоторое время оккупанты пытались штурмовать даже с "танком-сараем", очень укрепленными, но мы его обезвредили,

– рассказал офицер.

Против бригады "Рубеж" стоят очень авторитетные подразделения из центральных областей России. Это очень опасные противники, но совместными усилиями военнослужащим удается не допустить продвижения противника вперед.