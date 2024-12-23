Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Сил обороны Юга Назара Волошина в комментарии Укринформа.

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Что говорят в ВСУ о ситуации на Времовском направлении

Волошин указал, что несколько дней подряд россияне на Времовском направлении проводят более 40 штурмов в сутки. Однако, по его словам, пока говорить о возможном окружении украинских войск нельзя.

Он пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону, проводят стабилизационные мероприятия, и поэтому говорить пока о каком-то окружении рано,

– сказал спикер.

Он добавил, что враг несет большие потери, ежесуточно Силами обороны ликвидируется около 200 оккупантов и десятки единиц вражеской техники. В частности, 22 декабря было уничтожено 8 танков и до полутора десятка бронированных машин. Только за первую половину 23 декабря – 4 танка и до 5 боевых бронированных машин.

Какая сейчас ситуация на Времовском направлении: карта DeepState

Заметим, в течение недели DeepState писали, что враг пытается срезать Времовский выступ, что грозит окружением Сил обороны. Во время последнего обновления карты аналитики изобразили населенный пункт отрезанным от основных сил.