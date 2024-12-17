Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Аналитики также показали видео одной из позиций оккупантов и сообщили, в частности, о критической угрозе для Макаровки.

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Что происходит на этом участке фронта

Аналитики сообщают, что самая сложная ситуация в районе Большой Новоселки сейчас на отрезке Макаровка – Благодатное – Сторожевое. После захвата Благодатного противник постоянно стягивает пехоту в село малыми группами, а также продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой.

Как объясняют в Deep State, соответствующие меры противник осуществляет, чтобы отрезать последний населенный пункт, который пока врагу никак не удается захватить. Отдельно прослеживаются попытки заходить в само Сторожевое, чтобы там также занять позиции и закрепиться.

Все движения направлены на окутывание Большой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка. Несколько дней назад был совершен накат на Новый Комар, о котором мы писали и частично он был успешен, ведь кацапы смогли засесть в селе,

– говорится в сообщении.

Впрочем, согласно обнародованной информации, сейчас наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки, что может иметь неприятные последствия для украинских сил: "Ее просто продолжают усиливать вместо того, чтобы решать и выставить значительно более важные приоритеты. Последнее обновление четко описывает всю обстановку".

Аналитики показали позицию россиян между Сторожевым и Макаровкой. По их словам, она там не одна, есть и другие.

Возле Макаровки наблюдается критическая ситуация: смотрите видео

Напомним, ранее в Deep State сообщали, что российские захватчики оккупировали Анновку. Кроме того, продвинулись у Кругленького, Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, а также в Курахово, Шевченко и Константинопольском.