Сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица". На отдельных позициях укрепления подверглись значительным разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание.

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Какая ситуация на фронте

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что в течение суток российские войска атаковали укрепления в районе Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового, в районе восточных окраин Дальнего, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. Впрочем, враг успеха не достиг и понес потери, поэтому вынужден был отойти.

Вследствие огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание,

– говорится в сообщении.

Кроме того, россияне проводят штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного, в городской застройке Часового Яра. Также оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение, при поддержке бронетехники и атаковал укрепления украинских бойцов в районе юго-восточных окраин Константинопольского.

Где произошли боевые столкновения / Карта ОСГВ "Хортица"

В ОСГВ "Хортица" отметили, что боестолкновения продолжаются и пока изменений тактического положения противника не произошло.