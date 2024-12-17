Российские войска недавно продвинулись в основном украинском выступе в Курской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Ситуация в Курской области

Российские войска, вероятно, недавно продвинулись в полях к юго-западу от Нечаева. Также они, вероятно, захватили Нечаев и Нижнюю Паровую.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска также продвинулись вблизи Гуево и на 1,5 километра в глубину к северу от Русского Поречья. Российские войска также продолжали наступательные операции к востоку от Кремневого, к югу от Новоивановки, к северо-западу от Плехового в направлении Куриловки и у Черкасской Конопельки.

Войска КНДР продолжают нести значительные потери на поле боя. Руководитель Украинского центра дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские войска отправляют их в бой без поддержки бронетехники и на многосторонние атаки на узкие фронты. В то же время Россия пытается предотвратить распространение новостей о неудачах Северной Кореи, а взамен о ее успехах.

Что происходит на Харьковщине

Россияне проводили наступательные операции к северу от города Харькова в районе Высокой Яруги и на северо-восток от города Харькова в районе Волчанска и Тихого, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Ситуация на Луганщине

Российские войска продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но подтвержденного продвижения не сделали. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска отбросили российские войска с западного берега реки Оскол к северу от Двуречной, но враг значительно расширил свой тактический плацдарм вдоль реки к югу от населенного пункта.

Российские войска продолжали наступление на юго-восток от Купянска в районе Загрызово и Лозовой, у Надежды, вблизи Грековки, Твердохлебово, Новоегоровки и у Тернов

Ситуация в Донецкой области

Российские войска пытались наступать в районе Белогоровки, Верхнекаменского, в районе Ивано-Дарьевки и Выемки, но не делали ни одного подтвержденного наступления.

Сообщается, что российское военное командование продолжает ненадлежащим образом привлекать специалистов к боевым действиям в составе пехоты, несмотря на последние изменения в командовании.

Российские войска 16 декабря продолжали наступательные действия у Часового Яра, но подтвержденных наступлений не сделали. Враг вел наступательные операции в самом Часовом Яру и к югу от Часового Яра возле Ступочек. Российские источники утверждали, что их войска незначительно продвинулись в южной части Часового Яра и к югу от города, однако аналитики этого не подтверждают.

Некоторые российские милблогеры заявили, что вражеские войска полностью захватили завод огнеупоров в центре Часового Яра, тогда как другие российские милблогеры утверждали, что там продолжаются бои.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка. Российские милблогеры утверждали, что есть продвижение к западному Торецку и на южной окраине породных отвалов шахты "Центральная" в центре города, однако ISW не нашло подтверждения этим утверждениям.

Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции на Покровском направлении. В частности, в западном Шевченко. Российские милиблогеры утверждали, что их войска продвинулись на восток от Покровска вблизи Мирнограда, возле Даченского и Пушкино, возле Новотроицкого, Новооленевки и Украинки. Российские милблогеры утверждали, что войска их страны продвинулись в пределах одного километра от Покровска, однако этому нет подтверждений.

Российские войска вели наступательные действия в районе Миролюбовки и Проминь, возле Лысовки, возле Даченского, Зеленого и в районе Новооленевки, Песчаного и Новотроицкого.

Ситуация возле Курахово

Российские силы недавно продвинулись на северо-запад от Курахово. Также есть продвижение на север от Зари. Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу от Дальнего и достигли окрестностей Шевченко с позиций в Старых Тернах, хотя ISW пока не нашло подтверждения ни одному из этих заявлений.

Несколько российских источников утверждали, что их войска продолжали продвигаться в пределах самого Курахово и заняли несколько высотных домов в центре города.

Российские силы недавно продвинулись на северо-запад от Угледара. Также россияне продвинулись на запад от Успеновки. Украинские и российские источники сообщали, что российские силы выдвинулись с позиций вблизи Сухих Ял и начали бои в окрестностях Зеленовки.

Российские войска недавно продвинулись на север от Великой Новоселки, также российские войска недавно продвинулись на запад через улицу Космонавта Комарова в южном Новом Комаре.

Возле самой Великой Новоселки российские войска вели наступательные действия возле Новых Комаров, возле Сторожева и Макаровки, возле Новоселки.

Ситуация на Юге

Российские милблогеры заявили, что российские войска активизируют боевые действия на Запорожском направлении и медленно продвигаются на Ореховском направлении, однако ISW пока не наблюдает этого. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска недавно начали перебрасывать бронетехнику в Запорожскую область.

Российские войска продолжали наземные атаки на Днепровском направлении в восточной части Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на фронте: смотрите карты ISW