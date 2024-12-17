Російські війська нещодавно просунулися в основному українському виступі в Курській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Росіяни окупували Ганнівку, просунулися на Курщині й у Кураховому: оновлена мапа DeepState

Ситуація в Курській області

Російські війська, ймовірно, нещодавно просунулися в полях на південний захід від Нечаєва. Також вони, ймовірно, захопили Нечаєв і Нижню Парову.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська також просунулися поблизу Гуєво і на 1,5 кілометра в глибину на північ від Руського Поріччя. Російські війська також продовжували наступальні операції на схід від Крем’яного, на південь від Новоіванівки, на північний захід від Плехового у напрямку Курилівки та біля Черкаської Конопельки.

Війська КНДР продовжують зазнавати значних втрат на полі бою. Керівник Українського центру дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російські війська відправляють їх в бій без підтримки бронетехніки та на багатосторонні атаки на вузькі фронти. Водночас Росія намагається запобігти поширенню новин про невдачі Північної Кореї, а натомість про її успіхи.

Що відбувається на Харківщині

Росіяни проводили наступальні операції на північ від міста Харкова в районі Високої Яруги та на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська і Тихого, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Ситуація на Луганщині

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але підтвердженого просування не зробили. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська відкинули російські війська із західного берега річки Оскіл на північ від Дворічної, але ворог значно розширив свій тактичний плацдарм уздовж річки на південь від населеного пункту.

Російські війська продовжували наступ на південний схід від Куп’янська в районі Загризового та Лозової, біля Надії, поблизу Греківки, Твердохлібового, Новоєгорівки та біля Тернів

Ситуація на Донеччині

Російські війська намагались наступати в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, в районі Івано-Дарівки та Виїмки, але не робили жодного підтвердженого наступу.

Повідомляється, що російське військове командування продовжує неналежним чином залучати спеціалістів до бойових дій у складі піхоти, попри останні зміни в командуванні.

Російські війська 16 грудня продовжували наступальні дії біля Часового Яру, але підтверджених наступів не зробили. Ворог вів наступальні операції в самому Часовому Яру та на південь від Часового Яру біля Ступочок. Російські джерела стверджували, що їхні війська незначно просунулися в південній частині Часового Яру та на південь від міста, проте аналітики цього не підтверджують.

Деякі російські мілблогери заявили, що ворожі війська повністю захопили завод вогнетривів у центрі Часового Яру, тоді як інші російські мілблогери стверджували, що там тривають бої.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька. Російські мілблогери стверджували, що є просування до західного Торецька та на південній околиці породних відвалів шахти "Центральна" в центрі міста, однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на Покровському напрямку. Зокрема, в західному Шевченку. Російські міліблогери стверджували, що їхні війська просунулися на схід від Покровська поблизу Мирнограда, біля Даченського і Пушкіного, біля Новотроїцького, Новооленівки та Українки. Російські мілблогери стверджували, що війська їхньої країни просунулися в межах одного кілометра від Покровська, проте цьому немає підтверджень.

Російські війська вели наступальні дії в районі Миролюбівки та Промінь, біля Лисівки, біля Даченського, Зеленого і в районі Новооленівки, Піщаного і Новотроїцького.

Ситуація біля Курахового

Російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Курахового. Також є просування на північ від Зорі. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Дальнього і досягли околиць Шевченка з позицій у Старих Тернах, хоча ISW поки не знайшло підтвердження жодної з цих заяв.

Кілька російських джерел стверджували, що їхні війська продовжували просуватися в межах самого Курахового і зайняли кілька висотних будинків у центрі міста.

Російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Вугледара. Також росіяни просунулися на захід від Успенівки. Українські та російські джерела повідомляли, що російські сили висунулися з позицій поблизу Сухих Ял і почали бої на околицях Зеленівки.

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Великої Новосілки.Також російські війська нещодавно просунулися на захід через вулицю Космонавта Комарова в південному Новому Комарі.

Біля самої Великої Новосілки російські війська вели наступальні дії біля Нових Комарів, біля Сторожева і Макарівки, біля Новосілки.

Ситуація на Півдні

Російські мілблогери заявили, що російські війська активізують бойові дії на Запорізькому напрямку та повільно просуваються на Оріхівському напрямку, проте ISW поки не спостерігає цього. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська нещодавно почали перекидати бронетехніку до Запорізької області.

Російські війська продовжували наземні атаки на Дніпровському напрямку в східній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на фронті: дивіться карти ISW