Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, додавши, що за останні декілька тижнів Росія значно посилила штурмові дії на всіх напрямках. Окупанти застосовують всі наявні засоби.

Дивіться також Сили оборони Півдня відповіли на повідомлення про ймовірне оточення ЗСУ у Макарівці

Як штурмує ворог

Росіяни значно посилили піхотні штурми наших позицій. Раніше вони починали невеликими групами з тактикою накопичення по дві – три людини, потім перейшли на десятки, які розбивають на п'ятірки. Так намагаються підійти до наших позиції під прикриттям БпЛА підрозділів.

Зараз окупанти виконують штурмові дії в кількості підрозділів взводів, ротами, тобто це дуже велика кількість особового складу. Відбувається це все під прикриттям БпЛА підрозділів, які надзвичайно сильно дошкуляють,

– сказав Володимир Черняк.

Саме тому наші військові збирають на засоби РЕБ, які є єдиною перешкодою тому, щоб у бліндажі не прилітало по 20 – 30 дронів за один раз. Ще однією особливістю напрямку, на якому воює бригада "Рубіж", є те, що противник намагається мінімально застосовувати бронетехніку. Хоча в зоні відповідальності суміжних підрозділів її активно залучають.

Зараз бронетехніка є посиленням піхоти при штурмі, але для нас це пріоритетна ціль. Ми намагаємось всіма силами та засобами її знищувати. Деякий час окупанти намагалися штурмувати навіть з "танком-сараєм", дуже укріпленими, але ми його знешкодити,

– розповів офіцер.

Проти бригади "Рубіж" стоять дуже авторитетні підрозділи з центральних областей Росії. Це дуже небезпечні противники, але спільними зусиллями військовослужбовцям вдається не допустити просування противника вперед.