Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що заявили у Росії

Речник російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков накинувся зі звинуваченнями на Україну. За його словами, Україна нібито не дотримується умов угоди про перемир'я і буцімто завдає ударів по енергооб'єктах Росії. Ба більше, Пєсков стверджує, що у ЗСУ діє нібито "тотальна безконтрольність", а влада – "не має контролю".

Відтак, у Кремлі заявили, що "залишають за собою право не виконувати мораторій на обстріл енергетики".

Нагадаємо, що за підсумками переговорів в Ер-Ріяді Росія та Україна погодилися на 30-денне "енергетичне перемир'я".