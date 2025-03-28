Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что заявили в России

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков набросился с обвинениями на Украину. По его словам, Украина якобы не соблюдает условия соглашения о перемирии и якобы наносит удары по энергообъектам России. Более того, Песков утверждает, что в ВСУ действует якобы "тотальная бесконтрольность", а власть – "не имеет контроля".

Поэтому, в Кремле заявили, что "оставляют за собой право не выполнять мораторий на обстрел энергетики".