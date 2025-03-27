Об этом в четверг, 27 марта, во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает 24 Канал.

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Когда началось "энергетическое перемирие"

По его словам, дата 18 марта является чисто выдумкой и пропагандой российской стороны.

Потому что это день звонка между Путиным и Трампом. Эту дату никогда не было названо, и это, опять же, только российская выдумка,

– подчеркнул Георгий Тихий.

Спикер констатировал, что договоренности между Украиной и США об "энергетическом перемирии" с Россией были достигнуты на переговорах в Саудовской Аравии, и публикация таких договоренностей на сайте Белого дома 25 марта имеет юридическую силу.

Он отметил, что тогда фактически и началось перемирие в вопросе об ударах по энергетике. В то же время чиновник напомнил, что ранее Россия уже неоднократно нарушала договоренности с украинской стороной, поэтому на Москву необходимо давить.

К слову, советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в среду, 26 марта, заявил, что с момента, когда Россия объявила о начале "энергетического перемирия", то есть 18 марта, произошло 8 подтвержденных попаданий на энергетические объекты.