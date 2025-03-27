Про це у четвер, 27 березня, під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає 24 Канал.

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Коли почалося "енергетичне перемир'я"

За його словами, дата 18 березня є суто вигадкою та пропагандою російської сторони.

Тому що це день дзвінка між Путіним і Трампом. Цю дату ніколи не було названо, і це, знову ж таки, тільки російська вигадка,

– наголосив Георгій Тихий.

Речник констатував, що домовленості між Україною і США про "енергетичне перемир'я" з Росією були досягнуті на переговорах у Саудівській Аравії, і публікація таких домовленостей на сайті Білого дому 25 березня має юридичну силу.

Він зауважив, що тоді фактично і почалося перемир'я у питанні щодо ударів по енергетиці. Водночас посадовець нагадав, що раніше Росія вже неодноразово порушувала домовленості з українською стороною, тому на Москву необхідно тиснути.

До слова, радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин у середу, 26 березня, заявив, що з моменту, коли Росія оголосила про початок "енергетичного перемир'я", тобто 18 березня, сталося 8 підтверджених влучень на енергетичні об'єкти.