Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Що кажуть у Генштабі ЗСУ про енергетичне перемир'я з Росією

Пєсков удень 28 березня заявив, що Москва не буде дотримуватися енергетичного перемир'я – мовляв, його не дотримується Київ.

Міністерство оборони Росії продовжує продукувати фейки про псевдоураження Україною енергетичних об'єктів у Російській Федерації та на окупованих нею територіях. Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних об'єктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії,

– акцентували в ГШ.

У відомстві підкреслили: фіксують порушення домовленостей з боку самих росіян. Адже тільки за минулу добу ворог ударив по енергооб'єктах у Херсоні та на Полтавщині.

"Очікуємо відповідної реакції партнерів. Щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство Росії, мають на меті дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів. Російська тактика затягування війни залишається незмінною", – підсумували в Генеральному штабі.

Додамо, що 28 березня було пошкоджено газовидобувні потужності України.