Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Что говорят в Генштабе ВСУ об энергетическом перемирии с Россией

Песков днем 28 марта заявил, что Москва не будет придерживаться энергетического перемирия – мол, его не соблюдает Киев.

Министерство обороны России продолжает продуцировать фейки о псевдопоражении Украиной энергетических объектов в Российской Федерации и на оккупированных ею территориях. Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии,

– акцентировали в ГШ.

В ведомстве подчеркнули: фиксируют нарушение договоренностей со стороны самих россиян. Ведь только за минувшие сутки враг ударил по энергообъектам в Херсоне и на Полтавщине.

"Ожидаем соответствующей реакции партнеров. Ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет военное ведомство России, имеют целью дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров. Российская тактика затягивания войны остается неизменной", – подытожили в Генеральном штабе.

Добавим, что 28 марта были повреждены газодобывающие мощности Украины.