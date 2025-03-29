Он называет эти шаги "невероятным прогрессом" в достижении мира в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Джей Ди Венса 28 марта.

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Вэнс заявляет о прогрессе в переговорах с Россией

По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, перемирия "мы все, очевидно, имеем прекращение огня в энергетической инфраструктуре". В то же время соглашение по безопасности судоходства в Черном море "почти достигнуто". Все это он называет "невероятным прогрессом" в мирном урегулировании.

Учитывая эти соглашения Вэнс верит в реальность мирного урегулирования.

"Я думаю, что если вы посмотрите на то, о чем мы говорили – мы все, очевидно, имеем прекращение огня в энергетической инфраструктуре. У нас есть соглашение о прекращении огня в торговом секторе Черного моря, которое, как мне кажется, почти достигнуто. И как только мы достигнем этого, мы будем работать над следующим этапом прекращения огня", – отметил он.