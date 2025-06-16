Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу розповів, що противник постійно здійснює штурмові атаки, зокрема – на мотоциклах. На одному мотоциклі їдуть двоє військових, і таких мотоциклів може бути від чотирьох до восьми.

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Як мотокцикли використовують на фронті

Росіяни намагаються просуватися вперед.

Противник почав використовувати хімічну зброю – з коптерів скидають різні хімічні гранати, якими намагаються уразити наших військових. Наразі це не дає результатів, але, як завжди, Росія грубо порушує всі міжнародні конвенції, намагаючись завдати максимальної шкоди українським захисникам,

– сказав Андрій Отченаш.

Він додав, що Сили оборони України вже давно використовують мотоцикли саме для логістики та оперативної евакуації, адже це пришвидшує роботу і водночас дозволяє зберегти життя військовим.

"Тобто росіяни, ймовірно, перейняли цю практику від нас. Але вони використовують мотоциклетні підрозділи насамперед для штурмових дій. І це справді небезпечно – така тактика показує певну ефективність", – зазначив Отченаш.

За його словами, уразити 10 – 20 мотоциклів, на яких пересуваються 20 – 40 російських військових, значно складніше, ніж знищити 4 – 5 одиниць бронетехніки. Адже техніка – це велика ціль, по якій легше працювати FPV-дронами чи артилерією. А ось мотоцикли вимагають більших зусиль – і дронів, і снарядів, бо вони рухаються розосереджено та одночасно штурмують.

"Зараз ми спостерігаємо, що головна мета таких штурмів – це умовна блискавична атака. Вони намагаються швидко прорватися за першу лінію оборони та закріпитися там. З одного боку, це для них ризик, бо вони фактично заходять у пастку – створюють внутрішнє кільце. Якщо пощастить – утримають позиції. З іншого – вся ця тактика побудована лише на вдачі", – сказав Андрій Отченаш.

Він підкреслив, що росіяни не зважають на втрати особового складу чи техніки. Для командування важливий не захист життя солдата, а лише результат на карті.

Як дрони допомагають рятувати життя

Офіцер також повідомив, що у бригаді "Рубіж" відкрито збір на важкі ударні дрони "Баба Яга". За його словами, в екіпаж такого дрону входять четверо військових, які повністю відповідають за підготовку та керування безпілотним авіаційним комплексом. Завдяки йому бійці ефективно знищують ворожі сили.

"Одного разу ми зафіксували підготовку до штурму. Ми побачили, куди заходять російські військові, і після кількох скидів із великого дрону було знищено близько 25 солдатів противника. Для розуміння: четверо наших бійців, які керують цим дроном, ліквідували 25 ворогів лише за одну ніч", – сказав Андрій Отченаш.

Він наголосив, що під час тієї атаки жоден піхотинець, який перебував на передовій, не загинув — адже штурм було зірвано.