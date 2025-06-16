Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Astra.

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На Донеччині внаслідок удару HIMARS могли загинути окупанти

Як повідомляють у ЗМІ, росіян могли атакувати в окупованій Макіївці на Донеччині.

13 червня ЗСУ вдарили із РСЗВ HIMARS автоколоною російських військових в окупованій Макіївці Донецької області. Це сталося поряд із покинутою АЗС на вулиці Автотранспортна, з'ясувала ASTRA. За даними джерел, у результаті загинули 8 російських військовослужбовців. Ще 12 постраждали. Більшість із них належать до військової частини 71443,

– мовиться в дописі.

Пишуть, що знищено автобус ПАЗ, який належить російському міноборони, пошкоджено ще три автобуси, військові КАМАЗ і "Урал".

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Помітно колону російських автівок, на одній з яких зображено Z, та велику пожежу.

У мережі є кадри й об'єктивного контролю. Окупант із колони записав відео, на якому детально показав дірку в асфальті та вбитих росіян, які лежать просто на дорозі. Він міркує, що і куди летіло, в тому числі називає марки машин.

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Макіївка на карті України: там могли вдарити по колоні росіян

Нагадаємо, Путін мріє захопити Донеччину, Луганщину, Херсонщину та Запоріжжя до кінця 2025 року. В ISW вважають, що йому це не вдасться. Проте влітку Росія може спробувати захопити Костянтинівку.