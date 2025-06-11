Але, на щастя, Нацгвардія успішно відбила його. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.
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Ворог втратив декілька одиниць техніки
Спланований російський штурм з використанням бронетехніки на Сіверському напрямку відбили бійці батальйону "Сила Свободи" 4 бригади Національної гвардії "Рубіж".
Олександр Півненко опублікував відповідні кадри з українських дронів.
Оператори БпЛА також брали участь у відбитті штурму – вони робили скиди на вже підбиту російську техніку, добиваючи її таким чином.
Нацгвардія відбила штурм на Сіверському напрямку: дивіться відео
Без втрат для армії Росії не минулося. Як зауважив командувач Національної гвардії, лише за перші хвилини відбиття штурму було уражено один ворожий танк і три одиниці бронетехніки.