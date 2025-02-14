Скільки стажу потрібно у 2025

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Залежно від віку мінімальна кількість стажу, аби піти на пенсію така:

щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років достатньо мати 32 роки стажу;

у 63 роки – 22 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Як збільшити кількість стажу

Українці мають право докупити собі стаж. Завдяки цьому зросте розмір їхньої виплати.

1 місяць стажу рівний мінімальному страховому внеску. Це значення розраховується як 22% від мінімальної зарплати. Тобто, 22% від 8 000 гривень – 1 760 гривень.

Кому рекомендують докупити стаж:

особам, що живуть за кордоном, але хочуть отримувати пенсію в Україні;

громадянам, які мають невеликий офіційний дохід;

не набули достатньо стажу.

Зауважте! Рік стажу зараз коштує 21 120 гривень.