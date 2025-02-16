Як зараховують стаж за кордоном

Стаж зараховують лише для роботи в країнах, які мають відповідні угоди з Україною, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Періоди роботи за кордоном можуть бути зараховані до пенсії, якщо між Україною та країною працевлаштування укладено міжнародний договір про пенсійне забезпечення.

Наразі такі угоди є лише з деякими країнами, серед яких Болгарія, Польща, Іспанія, Литва, Молдова та інші, але, наприклад, з Німеччиною такого договору поки що немає.

Як працюють договори з країнами

Існують два типи міжнародних договорів щодо пенсійного забезпечення: територіальний та пропорційний. Якщо країна підписала територіальний договір, пенсію виплачуватиме держава, на території якої ви проживаєте, і стаж з України та іншої країни сумується.

Зауважте! Пропорційний договір передбачає, що пенсію виплачуватимуть частково Україна та інша країна залежно від того, де людина працювала. Важливо, щоб робота була офіційною, адже неофіційний стаж не буде зараховано навіть при наявності договору між країнами.