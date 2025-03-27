При каких условиях США допустит Россию к SWIFT

Министр финансов США Скот Бессент заявил, что подключение российских банков к SWIFT будет зависеть в первую очередь от действий Кремля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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К тому же по словам Бессента именно от позиции российского правительства будет зависеть дальнейшее введение санкций.

Скот Бессент Министр финансов Соединенных Штатов Америки От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах.

Министр финансов США также акцентировал на том, что требования, которые Россия выдвинула для прекращения огня в Украине сейчас находятся на рассмотрении. Поддерживает ли американское правительство российские предложения, пока неизвестно.