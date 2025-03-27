За яких умов США допустить Росію до SWIFT

Міністр фінансів США Скот Бессент заявив, що підключення російських банків до SWIFT залежатиме першочергово від дій Кремля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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До того ж за словами Бессента саме від позиції російського уряду залежатиме подальше введення санкцій.

Скот Бессент Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Від подальших дій російського керівництва залежить, чи санкції будуть посилені або ослаблені. І президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах.

Міністр фінансів США також акцентував на тому, що вимоги, які Росія висунула для припинення вогню в Україні зараз перебувають на розгляді. Чи підтримує американський уряд російські пропозиції, поки невідомо.