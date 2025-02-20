Яка валюта є основною резервною валютою світу
Протягом останніх півтора року долар складає в середньому близько 48% від загального світового трафіку. На другому місці за величиною знаходиться євро з часткою близько 23%, а далі йде британський фунт – 7,1%, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
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Це найвищий показник з моменту, коли консорціум із Бельгії змінив методику збору даних про транзакції в середині 2023 року. Таким чином долар, як основна резервна валюта, продовжує займати найбільшу частку трафіку у системі SWIFT.
Якщо з'явиться альтернатива долара, вона не може бути просто такою ж хорошою, як долар. Вона має бути кращою,
– сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.
Річ у тім, що дані про валютні курси відображають економічні реалії, які підтверджують ключову роль долара в міжнародній торгівлі, попри те, що тривають дискусії про можливість уникнення використання американської валюти.
Що відомо про систему SWIFT
- SWIFT використовується банками для обміну повідомленнями під час валютних угод. З 2010 року система збирає дані, а з липня 2023 року застосовує оновлені стандарти звітності.
- Не всі валютні транзакції обсягом 7,5 трильйонів доларів на день проходять через SWIFT. Однак дані дають уявлення про потоки грошей, що рухають торгівлею.
- У 2023 році через SWIFT було надіслано 11,9 мільярда доларів торгових інструкцій, що більше, ніж 11,2 мільярда доларів роком раніше.
- З 2022 року SWIFT виключив із сервісу кілька російських банків.