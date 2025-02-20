Яка валюта є основною резервною валютою світу

Протягом останніх півтора року долар складає в середньому близько 48% від загального світового трафіку. На другому місці за величиною знаходиться євро з часткою близько 23%, а далі йде британський фунт – 7,1%, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Це найвищий показник з моменту, коли консорціум із Бельгії змінив методику збору даних про транзакції в середині 2023 року. Таким чином долар, як основна резервна валюта, продовжує займати найбільшу частку трафіку у системі SWIFT.

Якщо з'явиться альтернатива долара, вона не може бути просто такою ж хорошою, як долар. Вона має бути кращою,

– сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.

Річ у тім, що дані про валютні курси відображають економічні реалії, які підтверджують ключову роль долара в міжнародній торгівлі, попри те, що тривають дискусії про можливість уникнення використання американської валюти.

Що відомо про систему SWIFT