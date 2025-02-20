Какая валюта является основной резервной валютой мира
В течение последних полутора лет доллар составляет в среднем около 48% от общего мирового трафика. На втором месте по величине находится евро с долей около 23%, а далее идет британский фунт – 7,1%, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Это самый высокий показатель с момента, когда консорциум из Бельгии изменил методику сбора данных о транзакциях в середине 2023 года. Таким образом доллар, как основная резервная валюта, продолжает занимать наибольшую долю трафика в системе SWIFT.
Если появится альтернатива доллару, она не может быть просто такой же хорошей, как доллар. Она должна быть лучше,
– сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex.
Дело в том, что данные о валютных курсах отражают экономические реалии, которые подтверждают ключевую роль доллара в международной торговле, несмотря на то, что продолжаются дискуссии о возможности избежания использования американской валюты.
Что известно о системе SWIFT
- SWIFT используется банками для обмена сообщениями во время валютных сделок. С 2010 года система собирает данные, а с июля 2023 года применяет обновленные стандарты отчетности.
- Не все валютные транзакции объемом 7,5 триллионов долларов в день проходят через SWIFT. Однако данные дают представление о потоках денег, движущих торговлей.
- В 2023 году через SWIFT было отправлено 11,9 миллиардов долларов торговых инструкций, что больше, чем 11,2 миллиарда долларов годом ранее.
- С 2022 года SWIFT исключил из сервиса несколько российских банков.