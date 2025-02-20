Какая валюта является основной резервной валютой мира

В течение последних полутора лет доллар составляет в среднем около 48% от общего мирового трафика. На втором месте по величине находится евро с долей около 23%, а далее идет британский фунт – 7,1%, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это самый высокий показатель с момента, когда консорциум из Бельгии изменил методику сбора данных о транзакциях в середине 2023 года. Таким образом доллар, как основная резервная валюта, продолжает занимать наибольшую долю трафика в системе SWIFT.

Если появится альтернатива доллару, она не может быть просто такой же хорошей, как доллар. Она должна быть лучше,

– сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex.

Дело в том, что данные о валютных курсах отражают экономические реалии, которые подтверждают ключевую роль доллара в международной торговле, несмотря на то, что продолжаются дискуссии о возможности избежания использования американской валюты.

Что известно о системе SWIFT