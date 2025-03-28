Чи зростуть пенсійні виплати у квітні

Це передбачається частиною четвертою статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Чому пенсіонеру можуть скасувати пенсію у квітні

Так перерахунок пенсії з 1 квітня 2025 року стане чинним для осіб, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати.

Він проводиться без додаткового звернення особи до територіальних органів Пенсійного фонду:

особам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії; особам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менш як 24 місяці страхового стажу, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки.

У 2025 році буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені/перераховані у 2023 році, – наголосили у Пенсійному фонді України.

Зокрема право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок.

Зауважте! Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах ЗУ "Про пенсійне забезпечення", та які не досягли 60 років.