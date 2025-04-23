Кому перерахують пенсії у квітні

У квітні перерахунок виплат торкнеться 630 тисяч працюючих пенсіонерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу.

Як повідомляє ПФУ, під перерахунок потрапляють:

Особи, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули не менше як 24 місяці страхового стажу. Для них визначається найвигідніший варіант перерахунку. Тобто, з дорахуванням новонабутого стажу або стажу і зарплати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Громадяни, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули менш як 24 місяці страхового стажу, водночас пройшло не менше 2 календарних років. Для них збільшення виплат відбувається лише з дорахуванням новонабутого страхового стажу.

При проведенні зазначеного перерахунку страховий стаж та заробітна плата враховуються за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,

– зазначає ПФУ.

Тобто, сума збільшення визначається індивідуально і залежить від обставин.

Зверніть увагу! Перераховані квітневі пенсії надійдуть без затримок з 4 по 25 число місяця.