У кого не вырастут пенсии в апреле

Так пенсии не увеличились у тех лиц, получающих максимальные выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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По состоянию на сейчас размер самой большой пенсии составляет 23 610 гривен. Это лимит в десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Также индексация не повлияла на лиц, которые вышли на пенсию с начала 2025 года. Так она не распространяется на людей, которым пенсия была назначена в текущем году.

В частности повышение пенсий и страховых выплат осуществлялось на 11,5 %, или на коэффициент 1,115. Минимальное повышение составило 100 гривен, а максимальное – 1 500 гривен.

Обратите внимание! В результате проведенных перерасчетов средний размер пенсий в области вырос по сравнению с началом года на 544 гривен и составил 6625 гривен.