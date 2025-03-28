Какая в Украине самая большая пенсионная выплата

В частности она не претерпит изменений и в последующие годы, передает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы.

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Так в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорится, что максимальная пенсионная выплата не должна превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть сейчас она составляет 23 610 гривен.

Согласно действующему законодательству, на нее имеют право:

государственные служащие;

народные депутаты;

работники местного самоуправления;

ученые.

Важно! В самую высокую пенсию учитывается основной размер выплаты и все дополнительные выплаты пенсионера. А исключением могут быть надбавки за особые заслуги перед Родиной.