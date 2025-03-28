Яка в Україні найбільша пенсійна виплата

Зокрема вона не зазнає змін й у наступні роки, передає 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки.

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Так у ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" йдеться, що максимальна пенсійна виплата не перебільшувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто наразі вона складає 23 610 гривень.

Згідно з чинним законодавством, на неї мають право:

державні службовці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування;

науковці.

Важливо! У найвищу пенсію враховується основний розмір виплати та усі додаткові виплати пенсіонера. А виключенням можуть бути надбавки за особливі заслуги перед Батьківщиною.