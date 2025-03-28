Яка в Україні найбільша пенсійна виплата
Зокрема вона не зазнає змін й у наступні роки, передає 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки.
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Так у ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" йдеться, що максимальна пенсійна виплата не перебільшувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто наразі вона складає 23 610 гривень.
Згідно з чинним законодавством, на неї мають право:
- державні службовці;
- народні депутати;
- працівники місцевого самоврядування;
- науковці.
Важливо! У найвищу пенсію враховується основний розмір виплати та усі додаткові виплати пенсіонера. А виключенням можуть бути надбавки за особливі заслуги перед Батьківщиною.