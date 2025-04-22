Почему индексация пенсий не решает проблем

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью OBOZ.UA, передает 24 Канал, индексация во время войны – это способ поддержать покупательную способность пенсий.

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По словам министра соцполитики, в этом году было проведено 3 раз индексацию для 10 миллионов украинцев, но она не решает главного – разрыва между теми, кто вышел на пенсию 20 лет назад, и теми, кто получил ее недавно.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Именно поэтому мы запускаем пенсионную реформу. Планируется перерасчет для людей, которые вышли на пенсию в 1990-х и 2000-х годах, чтобы приблизить их уровень к современным стандартам.

По словам Жолнович, новая пенсионная система будет справедливой. То есть размер пенсии будет зависеть только от двух вещей – стажа и взносов.

Это позволит избежать ситуаций, когда два человека с одинаковым трудовым путем имеют пенсии, отличающиеся в разы только из-за даты выхода на пенсию,

– добавляет Жолнович.

Обратите внимание! Сейчас работа над законопроектом на этапе завершения. Вскоре он будет подан в правительство на рассмотрение.

Какие положительные результаты мартовской индексации

Как объясняет Оксана Жолнович, сейчас делается все возможное по повышению выплат. Даже нашли возможность индексировать пенсии тем людям, которым раньше этого не делали.

Однако сегодня мы работаем в рамках уже существующего законодательства, где сформированы различные подходы к расчету пенсий,

– объясняет министр соцполитики.

Поэтому, предусмотрены многочисленные составляющие пенсионной выплаты. Это, свою очередь, приводит к различным подходам в индексации и усиливает ощущение непонимания и несправедливости.