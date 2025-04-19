Когда состоится следующая индексация пенсий военных

В 2025 году новой индексации пенсий военнослужащих пока что не предвидится, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В результате нынешней индексации выплаты многих военных пенсионеров выросли.

С 1 марта 2025 года проведен перерасчет пенсий военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, другим лицам и членам их семей,

– сообщает ПФУ.

Обратите внимание! Речь идет именно о лицах, которые имеют право на пенсию по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Что нужно знать о нынешней индексации пенсий военных:

максимальная сумма повышения, вследствие индексации – 1 500 гривен;

индексировались выплаты лиц, которым назначена пенсия до 31 декабря 2024 года включительно.

Напомним! Индексирование пенсий происходило в автоматическом режиме. То есть в марте выросли выплаты пенсионеров, которые подпадают под требования для проведения индексации. В частности, увеличение не почувствовали лица, уже получающие максимальную пенсию.