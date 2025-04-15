Южная Корея планирует увеличить поддержку полупроводниковой отрасли

Эти меры приняли в ответ на растущую политическую неопределенность со стороны действующей администрации США и усиление конкуренции со стороны Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сеул также усилит программу финансовой помощи для отрасли производства микросхем. Объем будет увеличен до 20 триллионов вон, по сравнению с предыдущими 17 триллионами.

Решение Южной Кореи об инвестировании дополнительных средств в ключевую отрасль микросхем направлено на помощь компаниям в преодолении высоких затрат на фоне жесткой глобальной конкуренции,

– отмечает Reuters.

Четвертая по величине экономика Азии является домом для ведущих в мире производителей чипов памяти – Samsung Electronics и SK Hynix. Однако в некоторых сферах, таких как проектирование микросхем и контрактное производство, они уступают конкурентам.

В 2024 году экспорт полупроводников из Южной Кореи составил 141,9 миллиарда долларов, что составляет 21% от общего объема экспорта страны. Поставки в Китай составляли 46,6 миллиарда долларов, а в США – 10,7 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит уровень тарифов на импорт полупроводников в течение следующей недели. Однако добавил, что в отдельных случаях для компаний будут действовать гибкие условия.

Заметьте! В то же время министр финансов Чой Сан-мок сказал, что правительство будет активно консультироваться с США относительно их расследований по разделу 232 об импорте полупроводников и биофармацевтики, чтобы минимизировать любые негативные последствия для отечественных компаний.