Компания готовится к открытию

Об этом сообщает AIN.UA, информирует 24 Канал. Новый ресторан сети появится в Goddeok Business Valley по адресу 353-23 Godeok-dong. Сейчас компания ищет менеджера пекарни для нового заведения.

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"Мы выходим на корейский рынок. Планируем открытие ближе к концу месяца (апреля 2025 года)", – отметили в пресс-службе компании.

Lviv Croissants: путь к международному рынку

Сеть была основана в 2015 году и начала международное расширение в 2022-м, открыв первое заведение в польском городе Згожелец.

Сейчас бренд работает в 180 локациях по Украине, а также имеет 11 заведений в Польше и по одному в Словакии, Чехии, Франции и США. Последним международным открытием является ресторан в Каннах (Франция), который действует с января 2025 года.

Справочно. Lviv Croissants является частью группы Fast Food Franchising Group.

Несмотря на активное развитие, в 2023 году компания зафиксировала чистый убыток в 598,3 тысячи гривен, хотя ее доход вырос на 55,1% – до 6,94 миллиона гривен.

Выход на корейский рынок – еще один шаг в расширении бренда, который продолжает завоевывать международных клиентов.