Какие сферы возглавили женщины

По данным YouControl, на начало 2025 года их доля достигла почти 20% против 18,2% в 2024 году, информирует 24 Канал. Наиболее активно женщины представлены в сферах, связанных с профессиональными услугами и человеческим взаимодействием.

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Заметьте. Лидерами по количеству компаний, основанных исключительно женщинами, является аудит и бухгалтерский учет (48,5%), туризм (33,5%) и образование (32,8%).

Женщины в большом бизнесе

Однако в крупном бизнесе женское представительство остается ограниченным.

В топ-1000 компаний по доходам только 7,4% имеют исключительно женщин среди конечных бенефициаров. В то же время женщины сохраняют ведущие позиции на должности главного бухгалтера в крупнейших компаниях – их доля достигает 73%, хотя по сравнению с предыдущими годами этот показатель несколько снизился.

При этом, если сравнивать с 2024 годом, есть положительная динамика регистрации бизнесов женщинами: их доля среди вновь созданных коммерческих юридических лиц выросла до 27,5%. Это свидетельствует о постепенном, но уверенном укреплении женских позиций в предпринимательской среде Украины.