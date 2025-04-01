Які сфери очолили жінки

За даними YouControl, на початок 2025 року їхня частка сягнула майже 20% проти 18,2% у 2024 році, інформує 24 Канал. Найбільш активно жінки представлені у сферах, що пов'язані з професійними послугами та людською взаємодією.

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Зауважте. Лідерами за кількістю компаній, заснованих виключно жінками, є аудит і бухгалтерський облік (48,5%), туризм (33,5%) та освіта (32,8%).

Жінки у великому бізнесі

Однак у великому бізнесі жіноче представництво залишається обмеженим.

У топ-1000 компаній за доходами лише 7,4% мають виключно жінок серед кінцевих бенефіціарів. Водночас жінки зберігають провідні позиції на посаді головного бухгалтера у найбільших компаніях – їхня частка сягає 73%, хоча порівняно з попередніми роками цей показник дещо знизився.

При цьому, якщо порівнювати з 2024 роком, є позитивна динаміка реєстрації бізнесів жінками: їхня частка серед новостворених комерційних юридичних осіб зросла до 27,5%. Це свідчить про поступове, але впевнене зміцнення жіночих позицій у підприємницькому середовищі України.