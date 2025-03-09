Жінки "посунули" чоловіків з керівних посад
Зміни стосуються не тільки гендерного складу керівництва, але й галузей, де все частіше на чолі компаній стоять жінки. За рік помітно збільшилась кількість жінок-директорок у сферах IT, сільського господарства та будівництва. Загалом, за даними Опендатабот, на сьогодні кожна 3-тя компанія має жінку на керівній посаді, інформує 24 Канал.
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В IT-сфері, традиційно вважається чоловічою, кількість компаній з жінками на чолі зросла на 69%. У сільському господарстві очільниць бізнесів стало на 25% більше, а в будівельній галузі цей показник виріс на 17%.
Наразі близько 449 тисяч українських компаній очолюють жінки, що складає майже третину всього бізнес-сегменту. Частка жінок-директорок стабільно збільшується з початку повномасштабного вторгнення. Особливо виражене їх лідерство в таких сферах, як:
- освіта – 70% керівників у цій галузі є жінками;
- державне управління, оборона та соціальне страхування – 58% жінок на чолі;
- мистецтво, творчість та розваги – 58%;
- туризм – 57%.
Зауважте. Жінки-директори також складають більшість серед бізнесів у прифронтових областях: 37% компаній у Донецькій області, 35% – на Херсонщині та 34% – на Луганщині. Найбільше зростання відбулося у Полтавській області (+24%), Хмельницькій (+18%) та Київській (+11%).
Компанії, якими керують жінки
До топ-10 найбільших українських компаній, очолюваних жінками за доходами в 2024 році, увійшли:
- ОККО-Експрес – 74,8 мільярда гривень (торгівля паливом)
- ОККО-Бізнес – 27,3 мільярда гривень (торгівля паливом)
- АВ Метал Груп – 21,9 мільярда гривень (торгівля металами та рудами)
- Європлюс – 14,2 мільярда гривень (роздрібна торгівля)
- Ашан – 10,1 мільярда гривень (роздрібна торгівля)
- Трейд Енерджі Солюшн – 9,6 мільярда гривень (торгівля паливом)
- Експансія – 5,5 мільярда гривень (роздрібна торгівля)
- Анвітрейд – 4,1 мільярда гривень (торгівля паливом)
- Українська нафтотрейдінгова компанія – 3,4 мільярда гривень (торгівля паливом)
- Клуб чіпсів – 3 мільярда гривень (перероблення та консервування картоплі).