Де платять найбільше

За даними Державної служби статистики, найвищі зарплати отримують працівники сфери "Інформація та телекомунікації" – їхні доходи зросли на 38,2% і досягли 52 457 гривень, інформує 24 Канал.

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На другому місці – "Фінансова та страхова діяльність", де середня зарплата становить 41 384 гривні (+20,3%).

Також високі доходи мають фахівці у сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" – 29 200 гривень (+24,7%).

У сфері "Державне управління та оборона" зарплата зросла на 24,4% і досягла 29 099 гривень.

Водночас найнижчі зарплати в освітян – у середньому 14 593 гривні, хоча й тут відбулося зростання на 17,3%.

Як зростають зарплати в доларах

За підрахунками Держстату, середня зарплата в Україні у 2024 році в доларовому еквіваленті зросла на 12,1% і склала 535 доларів. Це вже вище довоєнного рівня – у 2021 році середня зарплата становила 514 доларів.

При цьому реальне зростання зарплат значно випереджає рівень інфляції. У 2024 році інфляція становила 6,5%, тоді як реальні зарплати зросли на 16,6%. У більшості сфер економіки показники вже перевищили довоєнний рівень.