Південна Корея планує збільшити підтримку напівпровідникової галузі

Ці заходи ухвалили у відповідь на зростаючу політичну невизначеність з боку чинної адміністрації США та посилення конкуренції з боку Китаю, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Високі митні тарифи: чи покращило це економіку Індії, Південної Кореї, Аргентини та Нігерії

Сеул також посилить програму фінансової допомоги для галузі виробництва мікросхем. Обсяг буде збільшено до 20 трильйона вон, порівняно з попередніми 17 трильйонами.

Рішення Південної Кореї про інвестування додаткових коштів у ключову галузь мікросхем спрямоване на допомогу компаніям у подоланні високих витрат на тлі жорсткої глобальної конкуренції,

– наголошує Reuters.

Четверта за величиною економіка Азії є домівкою для провідних у світі виробників чіпів пам’яті – Samsung Electronics і SK Hynix. Проте в деяких сферах, як-от проєктування мікросхем і контрактне виробництво, вони поступаються конкурентам.

У 2024 році експорт напівпровідників із Південної Кореї склав 141,9 мільярда доларів, що становить 21% від загального обсягу експорту країни. Поставки до Китаю становили 46,6 мільярда доларів, а до США – 10,7 мільярда доларів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить рівень тарифів на імпорт напівпровідників протягом наступного тижня. Однак додав, що в окремих випадках для компаній будуть діяти гнучкі умови.

Зауважте! Водночас міністр фінансів Чой Сан-мок сказав, що уряд активно консультуватиметься зі США щодо їхніх розслідувань за розділом 232 про імпорт напівпровідників та біофармацевтики, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для вітчизняних компаній.